ترامب يتعهد بتحقيق «نصر كامل» على إيران

عواصم (الاتحاد، وكالات)



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بمهاجمة دول الخليج العربي، متعهداً بتحقيق نصر كامل عليها.

وتعهد ترامب بتصريح لوسائل إعلام أميركية، بتحقيق نصر كامل على إيران، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في «حالة إنعاش، وأن هناك فرصة 1 بالمئة لبقاء وقف إطلاق النار على قيد الحياة».

وتابع ترامب: «سنواصل الضغط على إيران حتى التوصل إلى اتفاق»، متابعاً: «قضينا على قادة إيران في الصفين الأول والثاني ولا أحد يريد أن يكون رئيساً».

واعتبر الرئيس الأميركي أن «مقترح إيران لوقف إطلاق النار غبي»، مشيراً إلى أنها لم تذكر في رسالتها عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.

ولفت إلى أن «إيران تتفق مع الولايات المتحدة ثم تتراجع عن موقفها»، وأضاف أن «الإيرانيين قالوا إن الولايات المتحدة يمكنها الحصول على المواد النووية، لكن سيتعين عليها إزالتها».

وأكد أن «الطيارين الأميركيين قاموا بعملهم في قصف المنشآت النووية وكان ذلك عملاً رائعاً».

كما ذكر أن «الإيرانيين ربما يحاولون بناء قدراتهم القتالية في الأسابيع الماضية»، متابعاً: «خطتي لحصار إيران كانت خطة عسكرية عبقرية».

واتهم النظام الإيراني بقتل أكثر من 40 ألف شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق أمس، قال الرئيس الأميركي إن الرد الإيراني، بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب «غير مقبول على الإطلاق»، فيما أفادت تقارير بأن طهران لم تُلبِّ مطلب واشنطن بالحصول على تعهدات مسبقة بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني، ومخزون البلاد من اليورانيوم عالي التخصيب.

وكتب ترامب، في منشور على منصة «إكس»: «لقد قرأتُ للتو الرد الصادر عن ما يُسمّى بممثلي إيران. لا يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقاً! شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة».



مباحثات

لاحقاً، قال الرئيس الأميركي لموقع «أكسيوس»، إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد الإيراني، وقضايا أخرى، فيما رفض الإفصاح عما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات مع طهران أو استئناف الحرب.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أن المدمّرة «يو إس إس ديلبرت دي بلاك» تراقب المياه الإقليمية خلال عبورها بحر العرب، في إطار تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران.

وأضافت القيادة المركزية أن قواتها قامت بتحويل مسار 62 سفينة تجارية، وتعطيل 4 سفن أخرى لضمان الالتزام بإجراءات الحصار.