الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
12 مايو 2026 01:43

بيروت (الاتحاد، وكالات)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن الجيش يجري استعدادات لتوسيع عملياته البرية في لبنان بانتظار قرارات المستوى السياسي.
وذكرت أنه «في ظل وقف إطلاق النار والانتهاكات المستمرة من قبل (حزب الله)، يستعد الجيش الإسرائيلي بالفعل على الأرض لتوسيع عملياته البرية في لبنان».
وأضافت أن «الجيش الإسرائيلي يقوم بالتحضيرات لذلك من أجل خلق إمكانية توسيع القتال، وفقاً للقرار الذي سيتخذ من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي».
ونقلت عن مصدر في الجيش الإسرائيلي، لم تسمه: «نحن نستعد لاحتمال أن يمنح الجانب السياسي الضوء الأخضر لتوسيع العملية في لبنان، نستعد لذلك على الأرض».
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، غارات استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، وبلدة «قليا» في البقاع الغربي شرق لبنان.
كما استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي مدينة النبطية وبلدة «كفر دونين» في جنوب لبنان،  بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.  واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، سيارةً في بلدة «زبدين» في جنوب لبنان، وأدت إلى مقتل شخصين.
ووجّه الجيش الإسرائيلي أمس، إنذاراً إلى سكان 9 بلدات في جنوب لبنان، وبلدة «قلايا» في البقاع الغربي شرق لبنان، طالباً منهم إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن تلك البلدات مسافة 1000 متر.

