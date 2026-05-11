وزير الخارجية العُماني: الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار

أجرى وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، مشاورات مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، تتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية في المنطقة وعبر مضيق هرمز، إضافة إلى المساعي المبذولة لمعالجتها بالطرق السلمية بالتعاون مع سائر الأطراف ذات الصلة.

وذكرت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان أمس، أن الوزير البوسعيدي أكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، إلى جانب احترام الجميع لسيادة الدول على مياهها الإقليمية. من جانبه، أعرب أمين عام المنظمة البحرية عن تقديره للتعاون القائم مع سلطنة عُمان وارتياحه للمشاورات التي أجراها على أمل متابعة الجهود الرامية إلى التنفيذ الآمن للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة بشأن مرور الناقلات العالقة حالياً في الخليج بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة.