الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الخارجية العُماني: الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار

وزير الخارجية العُماني: الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار
12 مايو 2026 01:42

مسقط (الاتحاد)

أجرى وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، مشاورات مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، تتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية في المنطقة وعبر مضيق هرمز، إضافة إلى المساعي المبذولة لمعالجتها بالطرق السلمية بالتعاون مع سائر الأطراف ذات الصلة.
وذكرت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان أمس، أن الوزير البوسعيدي أكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، إلى جانب احترام الجميع لسيادة الدول على مياهها الإقليمية. من جانبه، أعرب أمين عام المنظمة البحرية عن تقديره للتعاون القائم مع سلطنة عُمان وارتياحه للمشاورات التي أجراها على أمل متابعة الجهود الرامية إلى التنفيذ الآمن للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة بشأن مرور الناقلات العالقة حالياً في الخليج بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة.

أخبار ذات صلة
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
ترامب يتعهد بتحقيق «نصر كامل» على إيران
سلطنة عمان
البوسعيدي
عمان
الملاحة البحرية
مضيق هرمز
إيران
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
12 مايو 2026
سفينة حربية أميركية في بحر العرب مشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بتحقيق «نصر كامل» على إيران
12 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان
12 مايو 2026
السيسي متحدثاً أمام طلاب الأكاديمية العسكرية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مصر: استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة
12 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©