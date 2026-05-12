الأخبار العالمية

السفينة الموبوءة بفيروس "هانتا" تتجه إلى هولندا بعد إجلاء جميع ركابها

12 مايو 2026 07:28

أكدت السلطات الإسبانية أن سفينة "هونديوس" التي تم رصد إصابات بفيروس "هانتا" على متنها، غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا.

 

وغادرت السفينة ميناء غراناديا في جزيرة تينيريفي، الإثنين، بعد إجلاء جميع الركاب إلى بلدانهم لإخضاعهم للحجر الصحي، متجهة إلى مدينة روتردام، حيث من المقرر إجراء عمليات تطهير شاملة لها.

 

يُشار إلى أنه تم رصد 7 إصابات مؤكدة بفيروس "هانتا"، الذي ينتقل عبر القوارض، على متن السفينة، إضافة إلى حالتين مشتبه بهما، فيما توفي 3 ركاب خلال الرحلة متأثرين بالمرض.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن خطر تفشّي فيروس "هانتا" على مستوى العالم محدود جداً، وأنه لا يشكل بداية جائحة جديدة ولا ينتشر بالطريقة نفسها التي انتشر بها فيروس "كورونا".

المصدر: وام
إسبانيا
هولندا
