الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البيت الأبيض: ترامب سيخضع للفحص الطبي السنوي

ترامب
12 مايو 2026 09:42

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيخضع للفحص الطبي السنوي في 26 مايو في مركز والتر ريد الطبي.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذا "سيشمل الفحص الطبي السنوي والفحص المعتاد للرئيس في إطار رعايته الصحية الوقائية المنتظمة". 
وفي أكتوبر، خضع ترامب لفحصه الطبي الشامل الثاني لعام 2025، وصرح لاحقا بأن النتيجة تؤكد أنه بحالة "ممتازة". 
ونشر البيت الابيض حينذاك رسالة طبيبه شون باربابيلا التي قال فيها أن قلبه "أصغر بنحو 14 عاما من عمره الزمني"، مشيرا إلى أنه "يواصل ممارسة جدول أعماله اليومي المكثف دون أي قيود". 

المصدر: وكالات
