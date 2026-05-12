الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد جديدة بشأن الأدوية الأساسية

12 مايو 2026 11:11

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز سلاسل توريد الأدوية الأساسية داخل التكتل وتقليل الاعتماد على الشركات المصنعة خارج أوروبا، في خطوة ترمي إلى معالجة أزمات نقص الأدوية التي شهدتها دول الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، ومواجهة حالات النقص المتكرر في بعض الأدوية الحيوية.

وقال نيوفيتوس خارالامبيديس، وزير الصحة القبرصي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق يمثل خطوة عملية لتقليص نقاط الضعف، وتنويع سلاسل التوريد، وتعزيز قدرة أوروبا على إنتاج الأدوية الحيوية ومكوناتها الأساسية داخل القارة.

وتنص القواعد الجديدة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، على منح أولوية في المشتريات العامة للأدوية المصنعة داخل أوروبا، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة على ما يعرف بالمشاريع الاستراتيجية وتسهيل حصولها على التمويل.

كما تسمح القواعد لعدة دول أوروبية بالاتحاد لشراء الأدوية المهمة بشكل مشترك، خصوصًا العلاجات الخاصة بالأمراض النادرة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تعديل القواعد في عام 2025، مشيرة إلى أن نقص الأدوية يعود إلى عدة أسباب، من بينها اختناقات توريد المواد الفعالة المستخدمة في التصنيع الدوائي.

المصدر: وام
