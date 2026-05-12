الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

علماء يحذرون من تفاقم حرائق الغابات مع اقتراب موجة حر "غير مسبوقة"

مروحية تفرغ المياه على حريق غابات بفلوريدا.
12 مايو 2026 11:39

حذر علماء اليوم الثلاثاء، من أن تغير المناخ يتسبب في اندلاع حرائق لم يسبق لها مثيل في ​أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى هذا العام، مع توقعات بأن تزداد الأوضاع سوءاً مع اقتراب فصل الصيف في نصف الكرة ⁠الشمالي وبدء تأثير أنماط طقس مرتبطة بظاهرة النينيو.
وتسببت الحرائق ​التي اندلعت في الفترة من يناير إلى أبريل في أضرار ⁠غير ​مسبوقة، إذ أظهرت البيانات التي جمعتها منظمة (وورلد ويذر أتربيوشن)، وهي مجموعة بحثية تدرس دور الاحتباس الحراري في الظواهر الجوية المتطرفة، أن النيران التهمت أكثر من 370.66 ‌مليون فدان من الأراضي، بزيادة 20 بالمئة ‌عن الرقم السابق.
وقال الباحثون إن درجات الحرارة التي بلغت مستويات قياسية مرشحة للتجاوز هذا العام، مما يتسبب ​في جفاف واسع النطاق وحرائق، في وقت يتفاقم فيه تأثير تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية بسبب ظاهرة (النينيو) القوية بشكل خاص.
وقال ثيودور كيبينج، خبير حرائق الغابات في إمبريال كوليدج لندن ‌والعضو في (وورلد ويذر أتربيوشن) "في ​حين أن موسم الحرائق العالمي لم يبلغ ذروته بعد في أجزاء كثيرة من العالم، فإن هذه البداية السريعة إلى جانب توقعات ظاهرة ​النينيو تعني أننا ‌نتجه ⁠نحو عام شديد ‌القسوة".
وأضاف أن ما يصل ‌إلى 210 ملايين فدان من الأراضي احترقت في أفريقيا حتى الآن هذا ⁠العام، بزيادة 23 بالمئة عن الرقم القياسي السابق البالغ ​170 مليون فدان.
وأدى هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم النمو السابق أدى إلى زيادة كثافة الغطاء العشبي، مما أدى إلى وفرة في الوقود الذي غذى حرائق السافانا التي اندلعت خلال الأشهر ​القليلة الماضية نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. 

أخبار ذات صلة
كيف تقاوم الكائنات الحية تغيّر المناخ؟
«أبوظبي للدفاع المدني» تعزز وعي العمال بالوقاية من الحرائق
المصدر: وكالات
المناخ
التغير المناخي
الحرائق
حرائق
حرائق الغابات
آخر الأخبار
الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه
علوم الدار
الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه
اليوم 13:15
الوصل يكتب التاريخ في «معقل الفخر» ببطاقة النخبة
الرياضة
الوصل يكتب التاريخ في «معقل الفخر» ببطاقة النخبة
اليوم 13:15
قائد حرس الرئاسة يستقبل الأمين العام لاتحاد الكرة
قائد حرس الرئاسة يستقبل الأمين العام لاتحاد الكرة
اليوم 13:13
سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»
الرياضة
سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»
اليوم 13:00
تنسيق أوروبي للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"
الأخبار العالمية
تنسيق أوروبي للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©