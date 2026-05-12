انفجار في باكستان يخلف 10 قتلى

قال مسؤولون في الشرطة وآخرون في فرق الإنقاذ في باكستان، اليوم الثلاثاء، إن انفجارًا هائلًا وقع في سوق مزدحمة شمال غرب البلاد، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، في هجوم جديد تشهده المنطقة وينذر بتجدد القتال مع أفغانستان المجاورة.

وأدى الانفجار، الذي وقع في سوق نورانج، إلى بث حالة من الهلع في الشوارع، حيث هرع الناس لمساعدة الجرحى، وتوافدت سيارات الإسعاف إلى الموقع. وأظهرت صور من موقع الانفجار تضرر واجهات متاجر ومركبة مهشمة.

ويأتي هذا الهجوم عقب تفجير سيارة ملغومة أعقبه كمين استهدف مركزًا للشرطة في منطقة بانو المجاورة يوم السبت، ما أسفر عن مقتل 15 شرطيًا.