إسبانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس «هانتا»

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «هانتا» لراكب إسباني تم إجلاؤه من السفينة السياحية «إم في هونديوس»، التي تمثل بؤرة التفشي، حسبما أفادت وكالة أنباء عالمية.

وقالت الوكالة إن الراكب، الذي ثبتت إصابته بالفيروس، كان يخضع للحجر الصحي داخل مستشفى عسكري في العاصمة مدريد، حيث يقيم أيضًا 13 مواطنًا إسبانيًا آخرين تم إجلاؤهم أمس الأول الأحد، وقد جاءت جميع فحوصاتهم سلبية.

ومع اكتمال عملية إجلاء جميع الركاب ومعظم أفراد الطاقم، أبحرت السفينة «هونديوس» عائدة إلى هولندا، حيث ستخضع لعمليات تنظيف وتطهير شاملة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن عدد الحالات المرتبطة بتفشي فيروس «هانتا» على متن السفينة السياحية بلغ 11 حالة حتى الآن، من بينها ثلاث وفيات.

وقال جيبريسوس، في العاصمة الإسبانية مدريد، إن تسعة أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس، فيما تُعد حالتان إضافيتان محتملتين.

وأضاف أن جميع المصابين خضعوا للعزل، وهم الآن تحت المراقبة الدقيقة للحد من خطر انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن احتمالية انتشار الفيروس على نطاق دولي أوسع لا تزال «منخفضة».

ورغم ذلك، لفت إلى أنه قد يتم تسجيل حالات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، نظرًا لطول فترة حضانة الفيروس.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: «كل دولة أُعيد ركابها إلى أراضيها مسؤولة عن مراقبة حالتهم الصحية».

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإخضاع الركاب لرقابة صحية صارمة، سواء في منازلهم أو في مرافق مخصصة، حتى 21 يونيو المقبل.

كما أصدرت المنظمة إرشادات للتعامل مع الركاب الذين تم إجلاؤهم، مع ترك حرية تعديلها للسلطات المحلية وفق سياساتها الوطنية.

ورست السفينة «هونديوس» صباح الأحد الماضي في جزر الكناري الإسبانية، وتمت إعادة الركاب إلى بلدانهم على متن رحلات جوية خاصة، حيث اكتملت عملية الإجلاء مساء أمس الاثنين.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن مصدر التفشي قد يكون زوجين هولنديين، يُرجح أنهما أُصيبا بالفيروس في أمريكا الجنوبية قبل صعودهما إلى السفينة، وكانا أول من ظهرت عليهما أعراض المرض، قبل أن يتوفيا لاحقًا.