الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس «هانتا»

إسبانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس «هانتا»
12 مايو 2026 17:30

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «هانتا» لراكب إسباني تم إجلاؤه من السفينة السياحية «إم في هونديوس»، التي تمثل بؤرة التفشي، حسبما أفادت وكالة أنباء عالمية.

وقالت الوكالة إن الراكب، الذي ثبتت إصابته بالفيروس، كان يخضع للحجر الصحي داخل مستشفى عسكري في العاصمة مدريد، حيث يقيم أيضًا 13 مواطنًا إسبانيًا آخرين تم إجلاؤهم أمس الأول الأحد، وقد جاءت جميع فحوصاتهم سلبية.

ومع اكتمال عملية إجلاء جميع الركاب ومعظم أفراد الطاقم، أبحرت السفينة «هونديوس» عائدة إلى هولندا، حيث ستخضع لعمليات تنظيف وتطهير شاملة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن عدد الحالات المرتبطة بتفشي فيروس «هانتا» على متن السفينة السياحية بلغ 11 حالة حتى الآن، من بينها ثلاث وفيات.

وقال جيبريسوس، في العاصمة الإسبانية مدريد، إن تسعة أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس، فيما تُعد حالتان إضافيتان محتملتين.

وأضاف أن جميع المصابين خضعوا للعزل، وهم الآن تحت المراقبة الدقيقة للحد من خطر انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن احتمالية انتشار الفيروس على نطاق دولي أوسع لا تزال «منخفضة».

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية": لا مؤشرات على تفش أوسع لفيروس هانتا
تنسيق أوروبي للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"

ورغم ذلك، لفت إلى أنه قد يتم تسجيل حالات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، نظرًا لطول فترة حضانة الفيروس.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: «كل دولة أُعيد ركابها إلى أراضيها مسؤولة عن مراقبة حالتهم الصحية».

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإخضاع الركاب لرقابة صحية صارمة، سواء في منازلهم أو في مرافق مخصصة، حتى 21 يونيو المقبل.

كما أصدرت المنظمة إرشادات للتعامل مع الركاب الذين تم إجلاؤهم، مع ترك حرية تعديلها للسلطات المحلية وفق سياساتها الوطنية.

ورست السفينة «هونديوس» صباح الأحد الماضي في جزر الكناري الإسبانية، وتمت إعادة الركاب إلى بلدانهم على متن رحلات جوية خاصة، حيث اكتملت عملية الإجلاء مساء أمس الاثنين.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن مصدر التفشي قد يكون زوجين هولنديين، يُرجح أنهما أُصيبا بالفيروس في أمريكا الجنوبية قبل صعودهما إلى السفينة، وكانا أول من ظهرت عليهما أعراض المرض، قبل أن يتوفيا لاحقًا.

المصدر: وكالات
إسبانيا
هولندا
فيروس هانتا
رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز
منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
آخر الأخبار
"الاتحادية للموارد البشرية"
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الأضحى للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية
اليوم 15:33
جوارديولا: «أنسى أي شيء لا يمكن التحكم به».. هكذا تعلمت من مسيرتي التدريبية
الرياضة
جوارديولا: «أنسى أي شيء لا يمكن التحكم به».. هكذا تعلمت من مسيرتي التدريبية
اليوم 17:45
إسبانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس «هانتا»
الأخبار العالمية
إسبانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس «هانتا»
اليوم 17:30
جو جوميز: كل شيء وارد بشأن مستقبلي مع ليفربول
الرياضة
جو جوميز: كل شيء وارد بشأن مستقبلي مع ليفربول
اليوم 17:15
انفجار في باكستان يخلف 10 قتلى
الأخبار العالمية
انفجار في باكستان يخلف 10 قتلى
اليوم 17:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©