الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الكويت: القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري حاولوا الدخول بحرا

12 مايو 2026 20:03

قالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على أربعة متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني ⁠بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر.
وأضافت ​الوزارة أن أحد المنتسبين ​للقوات ‌المسلحة الكويتية أصيب في ⁠اشتباكات ​مع المتسللين.
 وأفادت الوزارة باعتراف «مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري ‌في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. اعترفوا بتكليفهم ‌بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصاً ​لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت.. واشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية ما تسبب بإصابة أحد منتسبيها وفرار اثنين من العناصر المتسللة».
 وقالت ‌وزارة الخارجية الكويتية ​إنها استدعت بعد ذلك السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على ما وصفته بتسلل الحرس ​الثوري إلى جزيرة ‌بوبيان.
وتعد ⁠بوبيان ‌أكبر الجزر المطلة ‌على الساحل الكويتي، وتقع في شمال غرب الخليج.
 واستنكرت ⁠الكويت الواقعة ووصفتها بأنها عمل ​عدائي، وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع عن سيادتها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

