الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
עדד אליום
«البرلمان العربي» يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين

12 مايو 2026 21:47

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، حادث اختطاف ناقلة نفط في المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، مؤكداً أنه عمل إجرامي يتنافى مع كافة المواثيق القانونية والإنسانية الدولية، ويمثل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد اليماحي، في بيان أصدره، اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية، ودعم ما تقوم به من جهود من أجل الإفراج عن البحارة المصريين، وضمان سلامتهم وتأمين عودتهم، داعياً المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار الملاحة البحرية الدولية.

