الأخبار العالمية

الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا

رجل إطفاء في موقع متضرر جراء غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
13 مايو 2026 02:12

موسكو (وكالات)

قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، إن موسكو منفتحة على مواصلة التفاوض والاتصالات بشأن الأزمة في أوكرانيا، مؤكدة ترحيبها بجهود الوساطة الدولية، بما في ذلك المبادرات الأميركية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية.
وأوضح الكرملين في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية أن «العمل ما زال مستمراً على ملفات التسوية مع وجود مؤشرات على إمكانية إحراز تقدم من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التقدم أو مراحله».
وفيما يتعلق بإمكانية عقد لقاءات سياسية رفيعة المستوى، أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستعد للقاء نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في موسكو أو في أي مكان آخر، مؤكداً أن مثل هذا اللقاء ينبغي أن يشكل خاتمة للمفاوضات الجارية حتى يكون ذا نتائج ملموسة.
كما أكد الكرملين أن مسار التسوية السياسية بشأن أوكرانيا لا يزال يتطلب مزيداً من العمل رغم ما وصفه بإمكانية تحقيق تقدم في بعض الملفات. 
وعلى الصعيد الميداني، أعلن الكرملين انتهاء ما وصفه بـ«الهدنة الإنسانية» في إطار العملية العسكرية الخاصة المتواصلة في حين ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها التزمت بإيقاف إطلاق النار حتى مساء الاثنين وبقيت في مواقعها متهمة القوات الأوكرانية بارتكاب عشرات الآلاف من الخروقات خلال فترة الهدنة.
كما شدد الكرملين على أن العملية العسكرية يمكن أن تتوقف في أي لحظة إذا اتخذت كييف القرار المناسب في إشارة إلى ما وصفه بشروط روسية لإنهاء النزاع.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس روسيا بإطلاق مئتي طائرة مسيَّرة على أوكرانيا ليلاً، في ختام هدنة استمرت ثلاثة أيام.
من جانبها، قالت روسيا إنها أسقطت نحو 30 طائرة مسيَّرة أوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

