الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: 43 ألفاً تعرضوا لإصابات بالغة في غزة

ممرضة تساعد طفلاً فلسطينياً مبتور الطرف في مستشفى بمدينة غزة - أرشيفية
13 مايو 2026 02:11

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة
«اليونيسيف»: طفل فلسطيني يُقتل أسبوعياً بالضفة الغربية
إسرائيل تنفذ عملية عسكرية عند نهر الليطاني جنوب لبنان

أظهرت تقديرات جديدة لمنظمة الصحة العالمية أن 43 ألف شخص في قطاع غزة تعرضوا لإصابات بالغة غيرت مجرى حياتهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.
وتظل الإمدادات اللازمة لمساعدة هؤلاء الأشخاص عالقة في الجمارك لأكثر من عام في بعض الحالات، حسبما أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، راينهيلده فان دي فيردت، أمس. 
وأضافت فان دي فيردت أن نحو ربع المصابين هم من القاصرين.
ووفقاً لبيانات المنظمة، يعاني نحو نصف المصابين البالغ عددهم 43 ألفاً من إصابات خطيرة في الأطراف، فيما خضع أكثر من 5 آلاف شخص لعمليات بتر، وأصيب أكثر من ألفي شخص بإصابات في الحبل الشوكي، كما تعرض أكثر من 3400 شخص لحروق شديدة، وأصيب أكثر من 1300 شخص بإصابات دماغية رضية.
وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي عدد الجرحى، بما يشمل الحالات الأقل تعقيداً، يبلغ نحو 172 ألف شخص.
وقالت فان دي فيردت إن عدد مرافق إعادة التأهيل المتاحة قليل للغاية ولا يكفي لتلبية حجم الاحتياجات.
وأوضحت فان دي فيردت أنه، وحتى منتصف أبريل الماضي، كانت 18 شحنة من معدات إعادة التأهيل بانتظار الموافقة للإفراج عنها من قبل الجمارك الإسرائيلية، مع تأخيرات تجاوزت عاماً كاملاً في بعض الحالات.
وقالت: «لقد تحمل سكان غزة معاناة لا يمكن تصورها، مضيفة أنهم يستحقون ليس فقط الرعاية الطارئة، بل أيضاً الدعم المستدام اللازم للتعافي واستعادة حياتهم».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

منظمة الصحة العالمية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
13 مايو 2026
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: قضية إيران «مسألة وقت لا أكثر»
13 مايو 2026
رجل إطفاء في موقع متضرر جراء غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا
13 مايو 2026
طفل برفقة امرأة يعبران شارعاً بينما تقوم قوات إسرائيلية بدورية جنوب رام الله بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: طفل فلسطيني يُقتل أسبوعياً بالضفة الغربية
13 مايو 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن المساهمة في تأمين مضيق هرمز
13 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©