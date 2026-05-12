«الصحة العالمية»: 43 ألفاً تعرضوا لإصابات بالغة في غزة

جنيف (وكالات)

أظهرت تقديرات جديدة لمنظمة الصحة العالمية أن 43 ألف شخص في قطاع غزة تعرضوا لإصابات بالغة غيرت مجرى حياتهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

وتظل الإمدادات اللازمة لمساعدة هؤلاء الأشخاص عالقة في الجمارك لأكثر من عام في بعض الحالات، حسبما أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، راينهيلده فان دي فيردت، أمس.

وأضافت فان دي فيردت أن نحو ربع المصابين هم من القاصرين.

ووفقاً لبيانات المنظمة، يعاني نحو نصف المصابين البالغ عددهم 43 ألفاً من إصابات خطيرة في الأطراف، فيما خضع أكثر من 5 آلاف شخص لعمليات بتر، وأصيب أكثر من ألفي شخص بإصابات في الحبل الشوكي، كما تعرض أكثر من 3400 شخص لحروق شديدة، وأصيب أكثر من 1300 شخص بإصابات دماغية رضية.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي عدد الجرحى، بما يشمل الحالات الأقل تعقيداً، يبلغ نحو 172 ألف شخص.

وقالت فان دي فيردت إن عدد مرافق إعادة التأهيل المتاحة قليل للغاية ولا يكفي لتلبية حجم الاحتياجات.

وأوضحت فان دي فيردت أنه، وحتى منتصف أبريل الماضي، كانت 18 شحنة من معدات إعادة التأهيل بانتظار الموافقة للإفراج عنها من قبل الجمارك الإسرائيلية، مع تأخيرات تجاوزت عاماً كاملاً في بعض الحالات.

وقالت: «لقد تحمل سكان غزة معاناة لا يمكن تصورها، مضيفة أنهم يستحقون ليس فقط الرعاية الطارئة، بل أيضاً الدعم المستدام اللازم للتعافي واستعادة حياتهم».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.