الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: قضية إيران «مسألة وقت لا أكثر»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
13 مايو 2026 02:12

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
بريطانيا تعلن المساهمة في تأمين مضيق هرمز
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن قضية إيران مسألة وقت لا أكثر، وإنه ليس على الأميركيين أن يستعجلوا أي شيء، ملوّحاً باستئناف «عملية الحرية» لضمان الملاحة في مضيق هرمز.  
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحافيين: «لدينا حصار يحرمهم من أي أموال، إن الأمر في غاية البساطة: «لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه».
وأكد أنه قادر على منع إيران من تخصيب اليورانيوم، ومن صنع قنبلة بنسبة 100%.
وأوضح: «الإيرانيون سيتوقفون عن تخصيب اليورانيوم، وقد أخبروني بذلك، قالوا ستحصل على الغبار النووي».
وفي وقت سابق أمس، لوّح الرئيس الأميركي باستئناف «عملية الحرية» لضمان الملاحة في مضيق هرمز، كما حذر من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران «في أضعف حالاته»، معتبراً أن الهدنة «على أجهزة الإنعاش».
وقال متحدثاً لشبكة فوكس نيوز، إنه يدرس استئناف «عملية الحرية» التي أطلقتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بهدف توجيه السفن عبر مضيق هرمز، قبل أن تعلقها في اليوم التالي، مشيراً إلى أنه لم يتّخذ قراراً نهائياً بعد بهذا الصدد.
من جانبه، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار مع إيران حتى هذه اللحظة.
وأضاف في جلسة استماع بالكونجرس أن وقف إطلاق النار «يعني في جوهره توقف إطلاق النيران، ونحن نعلم أن هذا الأمر قد تحقق بالتزامن مع سير المفاوضات».
وتابع: «هناك العديد من المناقشات المتنوعة التي تجري حالياً مع فريقنا التفاوضي، أنا أحضر تلك المناقشات أثناء انعقادها، وأطلع على المسودات المختلفة ووجهات النظر المتعددة، لذا، فهو وضع بالغ الديناميكية»، مردفاً، «قد تكون التسوية التفاوضية هي النتيجة النهائية، وهي تسوية تضمن عدم امتلاك إيران لقدرات نووية؛ ومن منظور وزارة الحرب، فإننا هنا لتقديم الدعم اللازم لتلك الخيارات».
وتابع هيجسيث، إن «البنتاجون» لديه خطط للتصعيد ضد إيران، وخطط أخرى في حالة التراجع عن القتال، مضيفاً: «لن نكشف عن الخطوة التالية ضد إيران، الأمر يعود للرئيس ترامب الذي يضطلع بمهمة فائقة الأهمية وهي منع طهران من امتلاك القنبلة النووية».
وقال: «إن مسألة استنفاد الذخائر الأميركية تم تضخيمها بشكل غير عقلاني وغير صحي، في حين أننا نعلم بدقة تامة ما نمتلكه»، مضيفاً: «لدينا مخزون وفير يلبي احتياجاتنا».
إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، إن حاملة الطائرات جيرالد فورد تواصل عملياتها في بحر العرب، بما في ذلك المساهمة في تنفيذ الحصار البحري على إيران.
وأضافت أن القوات الأميركية نجحت في تحويل مسار 65 سفينة حاولت اختراق الحصار، وعطلت 4.

ترامب
دونالد ترامب
أميركا
الرئيس الأميركي
إيران
اتفاق وقف إطلاق النار
هرمز
مضيق هرمز
إغلاق مضيق هرمز
تخصيب اليورانيوم
بيت هيجسيث
القيادة المركزية الأميركية
سنتكوم
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
13 مايو 2026
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: قضية إيران «مسألة وقت لا أكثر»
13 مايو 2026
رجل إطفاء في موقع متضرر جراء غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا
13 مايو 2026
طفل برفقة امرأة يعبران شارعاً بينما تقوم قوات إسرائيلية بدورية جنوب رام الله بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: طفل فلسطيني يُقتل أسبوعياً بالضفة الغربية
13 مايو 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن المساهمة في تأمين مضيق هرمز
13 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©