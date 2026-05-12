الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب: سنفرج عن السجناء السياسيين في فنزويلا

12 مايو 2026 22:59

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في فنزويلا، معربًا عن ثقته برئيسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز.

وقال ترامب، قبيل مغادرته إلى الصين، في تصريحات للصحافيين: «سنعمل على الإفراج عنهم جميعًا. وأؤكد أن ديلسي رودريغيز تقوم بعمل كبير، والشعب الفنزويلي راضٍ عما يحدث».

وفي سياق متصل، كانت رودريغيز قد أصدرت، عقب اعتقال الجيش الأميركي الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في مطلع يناير الماضي، قانون عفو أسهم في الإفراج عن مئات السجناء السياسيين.

ومع ذلك، أفادت منظمات غير حكومية بأن نحو 500 معتقل لا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.

