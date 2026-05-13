الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
1.2 تريليون دولار التكلفة التقديرية لـ "القبة الذهبية" الأميركية

13 مايو 2026 10:30

قدرت تكلفة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر أسلحة في الفضاء، والتي يروج لها باعتبارها برنامج دفاع صاروخي باسم "القبة الذهبية لأميركا"، بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عاماً، وفق تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي.

ووصف تقرير مكتب الميزانية، الذي نشر الثلاثاء، التحليل بأنه "نهج توضيحي" وليس تقديراً لمقترح محدد تقدمت به الإدارة الأميركية.

وكان ترامب أمر بإنشاء النظام الدفاعي المستقبلي عبر أمر تنفيذي خلال الأسبوع الأول من ولايته، قائلاً حينها إنه يتوقع أن يصبح النظام "جاهزا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي"، في يناير2029.

وأوضح تقرير مكتب الميزانية أن تقدير التكلفة يواجه صعوبة بسبب نقص التفاصيل المقدمة من وزارة الدفاع الأميركية بشأن طبيعة الأنظمة التي سيتم نشرها وعددها، ما يجعل من المستحيل تقدير التكلفة طويلة الأجل بدقة لمشروع "القبة الذهبية".

المصدر: وام
