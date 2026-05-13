الملك تشارلز الثالث يلقي خطاب العرش وسط عاصفة سياسية

ألقى الملك تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، خطاب العرش التقليدي في قصر ويستمنستر، وسط أجواء احتفالية مهيبة طغى عليها الغموض السياسي المحيط بمستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، في ظل تصاعد الدعوات داخل حزب العمال الحاكم لتنحيه.

وكان يُفترض أن يشكّل خطاب العرش، بما يحمله من رمزية وتقاليد راسخة، هدنة مؤقتة في خضم الانقسام الداخلي الذي يشهده الحزب، على خلفية تراجع شعبية ستارمر عقب الانتخابات المحلية. غير أن التطورات المتسارعة قبيل الخطاب بددت هذا الانطباع، إذ أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حلفاء وزير الصحة ويس ستريتينغ أشاروا إلى استعداده لتقديم استقالته تمهيدًا لإطلاق حملة محتملة لقيادة الحزب.





ورغم الضغوط، تمكّن ستارمر، الثلاثاء، من احتواء موجة المطالبات بتنحيه، وذلك على الرغم من استقالة أربعة وزراء دولة، وتجاوز عدد النواب الداعين لرحيله 80 نائبًا، دون أن يبلغوا الحد المطلوب لتفعيل آلية إزاحته. وعقد ستارمر، الأربعاء، اجتماعًا وُصف بـ«الحاسم» مع ستريتينغ في مقر رئاسة الوزراء، استمر أقل من 20 دقيقة، غادر على إثره الوزير دون الإدلاء بأي تصريح.





ويحظى ستريتينغ بدعم داخل الجناح الوسطي للحزب، إلا أنه يفتقر إلى تأييد التيار التقدمي، الذي يميل إلى دعم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر أو رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام، رغم أن كليهما يواجه عقبات تحول دون الترشح في الوقت الراهن.





في المقابل، وقّع 110 نواب من حزب العمال بيانًا لدعم ستارمر، معتبرين أن توقيت خوض معركة على القيادة غير مناسب، ما يعكس عمق الانقسامات داخل الحزب. وفي ضربة إضافية، أعلنت نقابات مؤثرة، تشارك في صنع القرار الحزبي، رفضها استمرار ستارمر، داعية إلى وضع خطة لانتخاب زعيم جديد، معتبرة أنه "لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة" المقررة عام 2029.





ورغم أن الخطاب يُنسب إلى الملك، فإنه يُكتب فعليًا من قبل الحكومة، ويعرض أولوياتها التشريعية للعام المقبل. وتعهد ستارمر، في مقدمة الخطاب، بالتحرك «بإلحاح أكبر» لجعل بريطانيا «أقوى وأكثر عدلاً». وتشمل خططه تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتأميم شركة الصلب البريطانية «بريتيش ستيل» بالكامل، إلى جانب إصلاح نظام اللجوء وخفض سن الاقتراع إلى 16 عامًا.





ومع ذلك، تبقى الشكوك قائمة بشأن قدرة ستارمر على البقاء في منصبه لتنفيذ هذه الأجندة. ووفق قواعد الحزب، يحتاج أي منافس إلى دعم 81 نائبًا، أي 20% من الكتلة البرلمانية، لتفعيل انتخابات القيادة، في حين تعهّد ستارمر بمواجهة أي تحدٍ لقيادته.

مراسم خطاب العرش جرت وفق تقاليد عريقة، إذ ألقى الملك خطابه من العرش الذهبي في مجلس اللوردات، مرتديًا التاج الإمبراطوري ورداءً قرمزيًا. وبدأت الفعاليات بتفتيش رمزي لأقبية البرلمان إحياءً لذكرى «مؤامرة البارود» عام 1605، قبل أن يتوجه الملك بعربة ملكية من قصر باكنغهام إلى البرلمان، برفقة سلاح الفرسان.

وكما جرت العادة، تم احتجاز أحد النواب «رهينة» رمزية لضمان سلامة عودة الملك، فيما أغلق «حامل الصولجان الأسود» أبواب مجلس العموم، في إشارة إلى استقلاليته، قبل أن يدعو النواب إلى مجلس اللوردات حيث أُلقي الخطاب أمام الحضور.