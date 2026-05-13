«مجلس السلام»: وقف النار في غزة قائم

القدس (وكالات)

أكد منسّق «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في القدس أمس، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائم لكنه «أبعد من أن يكون مثالياً».

وقال الدبلوماسي البلغاري منسّق المجلس الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «لدينا وقف لإطلاق النار، إنه قائم، ليس مثالياً وهو أبعد من أن يكون مثالياً»، مشيراً إلى أن هناك «انتهاكات يومية، وبعضها خطير جداً».

وصعدت إسرائيل من هجماتها على غزة ​خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة التي أعقبت بدء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران، إذ عاودت توجيه نيرانها نحو القطاع الفلسطيني المدمر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 120 فلسطينياً، بينهم ثماني نساء و13 طفلاً، قتلوا⁠في غزة منذ الثامن من أبريل، بزيادة 20 % ​عن الأسابيع الخمسة السابقة عندما كانت إسرائيل تشن غارات جوية على إيران.

وقالت منظمة أكليد المعنية بمراقبة الصراعات، والتي تتابع ​الهجمات الإسرائيلية في غزة، ‌في تقريرها لشهر أبريل، إن هجمات إسرائيل زادت 35⁠% الشهر الماضي ​مقارنة مع مارس.

والزيادة في الغارات الإسرائيلية على غزة علامة جديدة على تعثر التقدم في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب هناك وبدء إعادة الإعمار.