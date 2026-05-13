قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران

بكين (وكالات)

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إلى الصين، تمهيداً لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، من التجارة الدولية، إلى حرب إيران.

وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017.

واستقبل نائب الرئيس الصيني هان تشينج الرئيس الأميركي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية له في المطار، وفرش السجاد الأحمر.

وحضر المراسم السفير الأميركي في بكين ديفيد بيردو، والسفير الصيني في واشنطن شيه فنج، ووزير الخارجية الصيني وانج يي، و300 شاب صيني حاملين أعلاماً أميركية وصينية، بالإضافة إلى فرقة موسيقية عسكرية وحرس شرف.

وبعد نزوله من الطائرة، صافح ترامب كبار المسؤولين الصينيين، ولم يُجب عن أسئلة الصحافيين، واستقل سيارته متوجهاً إلى الفندق.

واستبقت الصين وصول ترامب معلنة «الترحيب» به، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون خلال إحاطة صحافية أن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات.

وفي مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال، انضمّ إليه في الطائرة الرئاسية رئيس شركة إنفيديا جنسن هوانغ، كما يرافقه رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس إيلون ماسك.

كما يرافق ترامب رؤساء تنفيذيون لشركات أميركية أخرى، مثل تيم كوك رئيس شركة آبل.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مغادرته واشنطن، «سأطلب من الرئيس شي، أن يفتح الصين حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص البارعون من ممارسة إبداعهم، والمساعدة في الارتقاء بجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى.

وقال ترامب الثلاثاء للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض، إنه سيجري «محادثات مطوّلة» مع شي بشأن إيران التي تبيع القسم الأكبر من نفطها للصين رغم العقوبات الأميركية.

لكنّه شدد على عدم الحاجة إلى أي مساعدة بالنسبة لإيران من الصين، لافتاً إلى أن الصين لم تطرح مشكلات إزاء الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية رداً على إغلاق إيران مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي عملياً منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.

وقال ترامب عن نظيره الصيني، إنّه شخص نتفاهم معه جيداً، وأعتقد أنكم ستشهدون أموراً جيدة تحصل. غير أن وزير خارجية الصين وانغ يي دعا باكستان التي تقوم بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، إلى تكثيف جهودها من أجل التوصل إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

ويجري ترامب محادثات تستقطب الاهتمام مع شي اليوم وغداً في بكين حيث سيحظى باستقبال محاط بمراسم احتفالية، حيث يتضمن برنامج الزيارة الحافل مأدبة عشاء رسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وسيبحث الرئيسان ملفات، مثل القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين. ومن المقرر في هذا الصدد أن يناقش ترامب وشي تمديد الهدنة لمدة سنة بعدما توصلا إليها خلال اجتماعهما الأخير في كوريا الجنوبية في أكتوبر، في الحرب التجارية التي دارت بين البلدين على وقع رسوم جمركية متبادلة.

والواقع أن وفدين صينياً وأميركياً باشرا أمس، مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية في حضور نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بحسب ما أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء «شينخوا».

وبدا ترقب الزيارة واضحاً في شوارع بكين مع نشر نقاط مراقبة للشرطة عند التقاطعات الرئيسة وإجراء عمليات تدقيق في هويات ركاب المترو.