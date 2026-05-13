الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الدومينيكان تدرج «حزب الله» و«فيلق القدس» على قوائم الإرهاب

جانب من عاصمة الدومينيكان سانتو دومينجو
14 مايو 2026 01:28

سانتو دومينجو (وكالات)

أعلنت الدومينيكان إدراج «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» اللبناني على قائمة الإرهاب.
وبموجب القرار، ستفرض السلطات الدومينيكية قيوداً مشددة على أي أنشطة مرتبطة بالكيانين، تشمل تجميد الأصول، ومنع التحويلات والتحركات المالية، في إطار ما وصفته الحكومة بخطة لتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة تمويل التنظيمات المصنفة إرهابية.
ويأتي القرار ضمن توجه متصاعد في عدد من دول أميركا اللاتينية والكاريبي لتشديد الإجراءات ضد الميليشيات المرتبطة بإيران، في ظل تنامي التعاون الأمني ومكافحة شبكات التمويل العابرة للحدود.
وبهذا القرار، تنضم جمهورية الدومينيكان إلى مجموعة من دول أميركا اللاتينية التي اتخذت خطوات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، من بينها الأرجنتين وكولومبيا وغواتيمالا وباراغواي، في سياق تضييق الخناق على نفوذ طهران وأذرعها في المنطقة.

