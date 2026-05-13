الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الإسلامي» تدعو إيران إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بمبادئ حسن الجوار

شعار منظمة التعاون الإسلامي
14 مايو 2026 01:28

جدة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
«سنتكوم»: نطبق الحصار بشكل كامل على إيران

دعت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، إيران إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، بشدة إقدام عناصر من الحرس الثوري الإيراني على التسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، مما تسبب في إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، وذلك في انتهاك صارخ لسيادة وأمن دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي إيران إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والالتزام بمبادئ حسن الجوار، مجددة التأكيد على تضامنها التام مع دولة الكويت ووقوفها معها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.

منظمة التعاون الإسلامي
إيران
الاعتداء الإيراني
الحرس الثوري
الحرس الثوري الإيراني
جزيرة بوبيان
الكويت
آخر الأخبار
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
الرياضة
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
14 مايو 2026
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
الرياضة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
14 مايو 2026
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
الرياضة
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
14 مايو 2026
ترامب ونائب الرئيس الصيني وإيلون ماسك وإريك ترامب وزوجته خلال حفل استقبال في مطار بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
14 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف ضرباتها الجوية على لبنان
14 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©