اشتباكات دامية في باكستان تخلف عدداً من القتلى

قال الجيش الباكستاني إن اشتباكات مع متمردين في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، أمس الأربعاء، أسفرت عن مقتل خمسة جنود، بينهم ضابط.

وأضاف الجيش أن جماعة انفصالية محظورة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكداً أن قوات الأمن شنت عملية في منطقة برخان لطرد المتمردين الذين تتهمهم إسلام آباد بتلقي دعم من الهند.

وأفاد بيان عسكري بأن ضابطاً برتبة ميجور كان من بين القتلى، مشيراً إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل سبعة مسلحين.

ويشهد إقليم بلوشستان الغني بالموارد، وهو الأكبر في باكستان والأقل كثافة سكانية، تمرداً مستمراً منذ سنوات، إلى جانب هجمات تنفذها حركة طالبان الباكستانية.

ويُعد «جيش تحرير بلوشستان»، المصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة منذ عام 2019، من أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في الإقليم، حيث نفذ عدة هجمات استهدفت قوات الأمن والمدنيين خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، نفت الهند مراراً أي علاقة لها بدعم الجماعات المسلحة داخل باكستان.