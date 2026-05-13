الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اشتباكات دامية في باكستان تخلف عدداً من القتلى

أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
14 مايو 2026 00:15

قال الجيش الباكستاني إن اشتباكات مع متمردين في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، أمس الأربعاء، أسفرت عن مقتل خمسة جنود، بينهم ضابط.

وأضاف الجيش أن جماعة انفصالية محظورة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكداً أن قوات الأمن شنت عملية في منطقة برخان لطرد المتمردين الذين تتهمهم إسلام آباد بتلقي دعم من الهند.

وأفاد بيان عسكري بأن ضابطاً برتبة ميجور كان من بين القتلى، مشيراً إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل سبعة مسلحين.

ويشهد إقليم بلوشستان الغني بالموارد، وهو الأكبر في باكستان والأقل كثافة سكانية، تمرداً مستمراً منذ سنوات، إلى جانب هجمات تنفذها حركة طالبان الباكستانية.

ويُعد «جيش تحرير بلوشستان»، المصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة منذ عام 2019، من أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في الإقليم، حيث نفذ عدة هجمات استهدفت قوات الأمن والمدنيين خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، نفت الهند مراراً أي علاقة لها بدعم الجماعات المسلحة داخل باكستان.

المصدر: وكالات
باكستان
الهند
اشتباكات
بلوشستان
الولايات المتحدة
إسلام آباد
