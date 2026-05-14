ترامب وشي يتفقان على ضرورة فتح مضيق هرمز

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما في العاصمة بكين، اليوم الخميس، على ضرورة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.

وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أن "الجانبين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر لمنتجات الطاقة".

ونقل البيت الأبيض عن شي اهتمامه بشراء مزيد من النفط الأميركي سعيا إلى الحدّ من اعتماد بكين على الواردات التي تمر عبر مضيق هرمز.

ووصف البيت الأبيض، في بيان، اللقاء بأنه "جيد".

وأفادت وزارة الخاريجة الصينية بأن جين بينغ وترامب "تبادلا وجهات النظر في شأن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمة في أوكرانيا، وشبه الجزيرة الكورية".

وأشارت إلى أن "الرئيس ترامب عقد اجتماعا جيدا مع الرئيس" الصيني، "ناقش الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأكدت الرئاسة الأميركية أن الرئيس شي عبّر عن معارضة الصين لـ"عسكرة" مضيق هرمز وفرض أي رسوم عبور فيه.

ودعت الصين باستمرار إلى إتاحة حرية الملاحة في مضيق هرمز.