الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بدء جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
14 مايو 2026 18:11

بدأت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون، مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وأكد دبلوماسي مطّلع على المحادثات، التي تستمر يومين، إن الجانبين بدآ المناقشات بعيد الساعة التاسعة صباحا (13,00 ت غ) في وزارة الخارجية الأميركية.
قبل ساعات من انطلاق المفاوضات، جدّدت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى.
وسبق أن أجرى البلدان جولتان من المحادثات على مستوى سفيري البلدين في واشنطن.
وعقدت الجولة الأخيرة في 23 أبريل الماضي في البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تاريخي.

جولة دي بي ورلد أفضل حدث عالمي في حفل صناعة الرياضة بالشرق الأوسط
87.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول
«أرادَ» توقّع مع «أبوظبي الأول» اتفاقية تسهيل تمويلي بقيمة 100 مليون دولار
«معرض عيد الأضحى 2026» ينطلق الأربعاء المقبل في «إكسبو الشارقة»
«سلاش داتا» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» تتعاونان عبر منصتي «مُلم» و«وثيق»
