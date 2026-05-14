بدء جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل

بدأت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون، مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأكد دبلوماسي مطّلع على المحادثات، التي تستمر يومين، إن الجانبين بدآ المناقشات بعيد الساعة التاسعة صباحا (13,00 ت غ) في وزارة الخارجية الأميركية.

قبل ساعات من انطلاق المفاوضات، جدّدت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى.

وسبق أن أجرى البلدان جولتان من المحادثات على مستوى سفيري البلدين في واشنطن.

وعقدت الجولة الأخيرة في 23 أبريل الماضي في البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تاريخي.