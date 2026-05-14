الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول: أميركا والصين تبحثان ضوابط للذكاء الاصطناعي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
14 مايو 2026 21:07

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة والصين ستناقشان وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، مع تشارك البلدين المخاوف من أن تسهّل هذه التقنية الهجمات الإلكترونية.
وصرّح الوزير لشبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأميركية، على هامش زيارة الرئيس دونالد ترامب "سنناقش ضمانات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مع الصينيين".
وأضاف بيسنت أن بكين لديها "صناعة ذكاء اصطناعي متقدمة للغاية"، لكنها "متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة".
ويشارك وزير الخزانة ضمن الوفد المرافق لترامب في زيارته إلى الصين التي بدأت الأربعاء وتختتم الجمعة.
وأوضح بيسنت أن بكين وواشنطن ستضعان "بروتوكولا" يحدد مسار المضي قدما في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما "لضمان ألا تضع جهات فاعلة غير حكومية يدها على هذه النماذج".
لكنه شدد على أن الإدارة الأميركية لا تريد "خنق الابتكار" وأنه "مسرور للغاية" بالنماذج التي طرحتها شركات التكنولوجيا الكبرى حتى الآن.
وكان صندوق النقد الدولي دعا، الأسبوع الماضي، إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، نظرا لمخاطر الهجمات الإلكترونية باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.
وقد أثيرت هذه القضية خصوصا بعد طرح نموذج "ميثوس" الجديد من شركة أنثروبيك، والذي حدد خلال الاختبارات الداخلية "آلاف" الثغرات الأمنية الكامنة في برامج يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

أخبار ذات صلة
«M42» تطلق نموذج المساعد الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لصحة الكلى
«طرق دبي» تعزز عملياتها الرقمية بالذكاء الاصطناعي
المصدر: آ ف ب
تطبيق الضوابط
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بإعادة انتخابه
علوم الدار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بإعادة انتخابه
اليوم 22:34
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أمام البرلمان
الأخبار العالمية
العراق.. حكومة علي الزيدي تحصل على ثقة البرلمان
اليوم 21:48
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
الأخبار العالمية
مسؤول: أميركا والصين تبحثان ضوابط للذكاء الاصطناعي
اليوم 21:07
«اللوفر أبوظبي».. هكذا يحتفي بـ «اليوم الدولي للأسر»
الترفيه
«اللوفر أبوظبي».. هكذا يحتفي بـ «اليوم الدولي للأسر»
اليوم 20:47
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عُمان
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©