الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: قدرات إيران الهجومية تراجعت 90%

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
15 مايو 2026 01:05

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
أميركا والصين: ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي

قال قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية حققت ما وصفه بـ«نتائج استراتيجية» في الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية. وأضاف كوبر، في شهادة بشأن وضعية القيادة المركزية الأميركية، أن «هذه النتائج جاءت بعد أشهر من التخطيط الدقيق واستندت إلى عقود من الخبرة»، مشدداً على أنها لم تتحقق «من دون كلفة».
وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية، أن قدرات إيران تراجعت بشدة ولم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق على جيرانها.
وأشار الجنرال الأميركي، إلى أن صواريخ إيران وبحريتها وقاعدتها الصناعية للطائرات المسيّرة تراجعت بنسبة 90 % على الأقل.
وأوضحت «سنتكوم» أن سلاح البحرية الإيراني لن يعود لسابق عهده كما كان قبل الحرب لمدة جيل قادم على الأقل بعد الخسائر والضربات التي تلقاها.
وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، قد أعلن مساء أمس الأول، أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً.
وأوضح فانس خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، في تقييمه للوضع الراهن بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير، أن على إيران تقديم عرض يؤكد أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً.
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى استمرار المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، معلناً عن محادثات هاتفية أجراها مع كل من صهر ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف. وأضاف: «أعتقد أننا نحرز تقدماً، والسؤال الأساسي هو ما إذا كنا قد أحرزنا تقدماً كافياً لتلبية الخط الأحمر الذي حدده الرئيس».
وأكد جي دي فانس أن الخطوط الحمراء لبلاده «واضحة للغاية»، مضيفاً: «يجب على الرئيس أن يتأكد من أننا اتخذنا سلسلة من التدابير الوقائية التي تضمن ألا تتمكن إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي».
وأوضح فانس أنهم أحرزوا بعض التقدم خلال المحادثات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأضاف أن تقدماً إضافياً تحقق لاحقاً، إلا أن طهران لم تصل بعد إلى النقطة التي تريدها واشنطن فيما يتعلق بملف السلاح النووي، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد صرح في آخر تصريحاته بأن «وقف إطلاق النار مع إيران أصبح في أضعف مراحله وموصولاً بأجهزة الإنعاش».

القيادة المركزية الأميركية
إيران
أميركا
سنتكوم
الجيش الأميركي
القوات الأميركية
الصراع في الشرق الأوسط
الحرب في الشرق الأوسط
البحرية الإيرانية
آخر الأخبار
الرئيسان الأميركي والصيني يحضران حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى ببكين (رويترز)
الأخبار العالمية
أميركا والصين: ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
15 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: قدرات إيران الهجومية تراجعت 90%
15 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على قرية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي
15 مايو 2026
خلال منح الثقة لحكومة علي الزيدي في البرلمان العراقي
الأخبار العالمية
«النواب العراقي» يصوت لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي
15 مايو 2026
فلسطيني بين أنقاض منزل أحرقه مستوطنون إسرائيليون بالضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يشنّون هجمات على قرى فلسطينية في الضفة الغربية
15 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©