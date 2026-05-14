واشنطن: قدرات إيران الهجومية تراجعت 90%

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية حققت ما وصفه بـ«نتائج استراتيجية» في الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية. وأضاف كوبر، في شهادة بشأن وضعية القيادة المركزية الأميركية، أن «هذه النتائج جاءت بعد أشهر من التخطيط الدقيق واستندت إلى عقود من الخبرة»، مشدداً على أنها لم تتحقق «من دون كلفة».

وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية، أن قدرات إيران تراجعت بشدة ولم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق على جيرانها.

وأشار الجنرال الأميركي، إلى أن صواريخ إيران وبحريتها وقاعدتها الصناعية للطائرات المسيّرة تراجعت بنسبة 90 % على الأقل.

وأوضحت «سنتكوم» أن سلاح البحرية الإيراني لن يعود لسابق عهده كما كان قبل الحرب لمدة جيل قادم على الأقل بعد الخسائر والضربات التي تلقاها.

وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، قد أعلن مساء أمس الأول، أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً.

وأوضح فانس خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، في تقييمه للوضع الراهن بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير، أن على إيران تقديم عرض يؤكد أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً.

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى استمرار المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، معلناً عن محادثات هاتفية أجراها مع كل من صهر ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف. وأضاف: «أعتقد أننا نحرز تقدماً، والسؤال الأساسي هو ما إذا كنا قد أحرزنا تقدماً كافياً لتلبية الخط الأحمر الذي حدده الرئيس».

وأكد جي دي فانس أن الخطوط الحمراء لبلاده «واضحة للغاية»، مضيفاً: «يجب على الرئيس أن يتأكد من أننا اتخذنا سلسلة من التدابير الوقائية التي تضمن ألا تتمكن إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي».

وأوضح فانس أنهم أحرزوا بعض التقدم خلال المحادثات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأضاف أن تقدماً إضافياً تحقق لاحقاً، إلا أن طهران لم تصل بعد إلى النقطة التي تريدها واشنطن فيما يتعلق بملف السلاح النووي، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد صرح في آخر تصريحاته بأن «وقف إطلاق النار مع إيران أصبح في أضعف مراحله وموصولاً بأجهزة الإنعاش».