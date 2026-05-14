وزير الخارجية الأميركي: الصين أبرز تحدياتنا وأهم علاقاتنا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن واشنطن تسعى إلى إقناع الصين - التي وصفها بـ«التحدي الجيوساسي الأبرز والعلاقات الأهم» - للاضطلاع بدور فعّال في المفاوضات مع إيران.

وأضاف روبيو في مقابلة تلفزيونية: «حل الصراع مع إيران يصبُّ في مصلحتهم، ونحن نأمل في إقناعهم بلعب دور أكثر فاعلية لحمل إيران على التراجع عما تفعله وما تحاوله فعله في الخليج العربي».

وأضاف: «لقد طرحنا تصوراتنا على الجانب الصيني وآمل أن تكون مقنعة، وسيحظون بفرصة لاتخاذ إجراء حيال هذا الأمر في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع وإدانة تصرفات إيران في مضيق هرمز».

واعتبر أن بكين لديها كل الأسباب للانخراط في الجهود الرامية إلى تسوية التوترات المتصاعدة مع إيران، مشيراً إلى أن «مصالح الصين تكمن في مساعدة الولايات المتحدة في حلّ الملف الإيراني».

وأشار إلى أن «السفن الصينية لا تزال عالقة في مضيق هرمز بسبب السلوك الإيراني مما يفرض ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الصيني».