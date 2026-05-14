فرنسا وهولندا تعلنان نتائج فحوص مخالطي المصابين بـ"هانتا"

قالت فرنسا، اليوم الخميس، إن 26 شخصا خالطوا مصابين بفيروس هانتا على صلة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض.

من جانبها، أكدت هولندا إن جميع الأشخاص الذين وصلوا إليها على متن رحلات الإجلاء من السفينة هذا الأسبوع جاءت نتائج فحوصهم سلبية.

ويخضع ستة وعشرون شخصا للعزل في المستشفيات في فرنسا، منهم 22 تم تحديدهم على أنهم خالطوا عن قرب امرأة هولندية كانت على متن السفينة السياحية التي شكلت محور إنذار دولي بشأن المرض النادر الذي ينتقل عادة عن طريق القوارض.

ويتابع أطباء فرنسيون أربعة آخرين كانوا على متن السفينة، بينما ثبتت إصابة راكب فرنسي خامس بفيروس هانتا وهو في حالة خطيرة في مستشفى فرنسي.

وكان 22 شخصا من المعزولين حاليا في فرنسا، على متن رحلة جوية من جزيرة "سانت هيلينا" في المحيط الأطلسي إلى جوهانسبرغ، أو على متن رحلة جوية من جوهانسبرغ إلى أمستردام كان من المقرر أن تستقلها راكبة هولندية تم إنزالها من الطائرة وتوفيت، لاحقا، في مستشفى بجنوب أفريقيا.

عالميا، توفي ثلاثة أشخاص أصيبوا بفيروس هانتا، وتأكدت إصابة ستة آخرين، وهناك إصابة محتملة واحدة. كما ظهرت أعراض على راكب أميركي، لكن نتيجة اختباره كانت سلبية، وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأكدت السلطات الصحية أن خطر تفشي المرض على عامة الناس منخفض.