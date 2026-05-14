الأخبار العالمية

"النقد الدولي" يشيد بالحوار البناء بين أميركا والصين

الرئيس الصيني يستقبل نظيره الأميركي
15 مايو 2026 00:19

رحب صندوق النقد الدولي، الخميس، بالحوار الإيجابي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مضيفا أن خفض التوتر والحد من حالة عدم اليقين ​بين أكبر اقتصادين في العالم أمر إيجابي للعالم.
وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن النتائج الأولية لقمة ترامب وشي في بكين "من المهم للغاية، بالطبع، أن يتواصل أكبر ⁠اقتصادين في العالم على أعلى المستويات".
وأضافت كوزاك "نرحب بالتأكيد بوجود حوار بناء بين البلدين. أي شيء ​من شأنه المساعدة في تخفيف التوترات التجارية والحد من حالة عدم اليقين هو ​أمر جيد ‌لهذين الاقتصادين الكبيرين، وبالطبع جيد للاقتصاد العالمي أيضا".
وتابعت ⁠أن الاقتصاد ​العالمي يتجه بوضوح نحو السيناريو الاقتصادي الأوسط من بين السيناريوهات الثلاثة التي حددها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل الماضي عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، وذلك بسبب الضغوط الناجمة عن التصعيد في الشرق الأوسط، مما أبقى أسعار النفط الخام ‌فوق 100 دولار أميركي للبرميل.
وقالت كوزاك إنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة توقعات ارتفاع الأسعار على المدى القصير، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال ثابتة. وأضافت أن الظروف المالية في الاقتصاد العالمي ‌لا تزال "تيسيرية".
وقالت كوزاك إن صندوق النقد الدولي يواصل ​مناقشة إمكانية تقديم مساعدة مالية للدول الأعضاء التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية بسبب التطورات في الشرق الأوسط. 

