الصين: زيارة الرئيس الأميركي عمقت الثقة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن اجتماعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته عززت التفاهم المتبادل وعمقت الثقة وقدمت التعاون وضخت "الاستقرار" في العالم، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقال المتحدث: "توصل رئيسا الدولتين أيضا إلى توافق مهم بشأن التعامل السليم مع مخاوف كل منهما، واتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية".

وأضاف المتحدث أن شي وترامب اتفقا على إطار عمل جديد لـ "الاستقرار الاستراتيجي البناء" لبلديهما، بهدف الحفاظ على الاستقرار والسلام.