زلزال عنيف يضرب اليابان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6,3 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال اليابان، اليوم الجمعة، من دون أن يَصدر أي تحذير من أمواج مد بحري (تسونامي).

ووقع الزلزال الساعة 8,22 مساء (11,22 بتوقيت غرينتش) في مياه المحيط الهادئ قبالة محافظة مياغي، بحسب ما أفادت الهيئة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

ويأتي هذا الزلزال بعدما ضرب زلزال عنيف شمال البلاد في أبريل بلغت قوته 7,7 درجات ضرب وأدى إلى إصدار تحذير من تسونامي آنذاك.

وأعلنت شركة سكك حديد شرق اليابان عن تعليق تشغيل قطارات شينكانسن السريعة بسبب الزلزال.

اليابان هي واحدة من أكثر دول العالم نشاطا زلزاليا، إذ تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ.