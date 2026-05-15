الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصين: اتفقنا مع أميركا على تنفيذ اتفاقيات التجارة القائمة

وانغ يي، وزير الخارجية الصيني
15 مايو 2026 19:48

أعلن وانغ يي وزير الخارجية الصيني، اليوم الجمعة، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة تنفيذ جميع الاتفاقيات التجارية التي تم توصلا إليها سابقا وإنشاء مجلسين للتجارة والاستثمار.
جاء التصريح عقب قمة استمرت يومين بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب. 
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الوزير وانغ يي قوله "توصلت وفود البلدين إلى نتائج إيجابية بشكل عام، من بينها مواصلة تنفيذ جميع التوافقات التي تم التوصل إليها في المشاورات السابقة والموافقة على إنشاء مجلس تجاري ومجلس استثمار".
وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، أعلن وزير الخارجية الصيني أن الرئيس شي سيقوم بدوره "بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة" خلال الخريف المقبل تلبية لدعوة من ترامب.
كما اتفق البلدان على "معالجة مخاوف كل منهما بشأن الوصول إلى الأسواق الزراعية وتعزيز نمو التجارة الثنائية من خلال تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية"، بحسب الوزير وانغ يي.
وكان ترامب اصطحب معه وفدا كبيرا من كبار رجال الأعمال الأميركيين.

المصدر: آ ف ب
