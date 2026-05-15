القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تزال التهديد الأعقد بالمنطقة

مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب - أرشيفية
16 مايو 2026 01:09

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، أن إيران ما تزال التهديد الأكثر تعقيداً واستمراراً في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف كوبر أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران التي تسمى «الغضب الملحمي» شكلت محطة رئيسة في جهود الولايات المتحدة لإعادة ترسيخ الردع ضد إيران والجماعات المسلحة المرتبطة بها.
وأضاف أن العملية الأخيرة أظهرت قدرة الجيش الأميركي على تنفيذ ضربات واسعة النطاق ودقيقة وسريعة لحماية القوات الأميركية والمصالح الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وأضاف أنها «بعثت برسالة واضحة إلى إيران ووكلائها بأن الولايات المتحدة قادرة على الرد في الزمان والمكان والطريقة التي تختارها».
وتابع كوبر أن «الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به يواصلون استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لتهديد القوات الأميركية والشركاء الإقليميين والممرات البحرية الدولية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة واجهت خلال الفترة الماضية بيئة عملياتية شديدة التعقيد تتطلب جاهزية عالية وتحركاً سريعاً.
وشدد قائد القيادة المركزية الأميركية على أن عملية «الغضب الملحمي أسهمت في استعادة مستوى من الردع بعد سلسلة هجمات استهدفت قوات أميركية ومنشآت وشركاء إقليميين».
ونبه كوبر أن «الولايات المتحدة ستتحرك بشكل حاسم إذا تعرضت قواتها أو مصالحها للتهديد، نحتفظ بقدرات قتالية كبيرة ومرنة وقابلة للانتشار السريع في أنحاء المنطقة».
وتواصل واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، بما يشمل أنظمة الدفاع الجوي والقوات البحرية وحاملات الطائرات وسط تحذيرات أميركية متكررة لإيران من احتمال العودة للحرب.

