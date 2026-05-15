الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تلغي خططا لنشر آلاف الجنود في بولندا

الحامية العسكرية الأميركية الدائمة في بولندا (أرشيفية)
15 مايو 2026 21:07

كشف مسؤولان أميركيان أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ألغت خططا لنشر أربعة الآف جندي من القوات المتمركزة في الولايات المتحدة إلى بولندا.
كان البنتاغون أعلن، قبل أسبوعين، ⁠أنه سيسحب خمسة الآف جندي من ألمانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأكد الجنرال كريستوفر لانيف، ⁠القائم ​بأعمال رئيس أركان الجيش، هذا القرار خلال شهادة أدلى بها، اليوم الجمعة، أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي. 
وقال جو كورتني، النائب ‌الديمقراطي، مخاطبا لانيف إن القرار بعث "برسالة مروعة" عن التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا.
وأضاف كورتني "بصراحة، ليس أعداؤنا وحدهم من ينتبهون إلى ذلك، بل الحلفاء ​أيضا".
وأشار مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن قرار بولندا كان جزءا من حل قصير الأجل للسماح في نهاية المطاف بالتخفيض الذي أعلن عنه سابقا في ألمانيا، التي تستضيف 35 ألف جندي أميركي. وهذا يشير إلى ‌أن القوات التي كان من ​المفترض أن تنشر في بولندا قد تأتي من موقع آخر.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه تلقى تأكيدات بأن أمن بولندا لن يتأثر بأي قرارات تتعلق ​بوجود القوات الأميركية في أوروبا.
وأضاف توسك، في ‌مؤتمر ⁠صحفي اليوم الجمعة "تلقيت تأكيدات، ‌وهذا أمر مهم بالنسبة لي أيضا، ‌بأن هذه القرارات ذات طبيعة لوجستية ولن تؤثر بشكل مباشر على قدرات الردع وأمننا".
وتراجع ⁠الولايات المتحدة وجود قواتها في أوروبا، ومن المتوقع منذ فترة ​طويلة أن تقلص هذا الوجود في أعقاب مطالبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترامب بأن يضطلع حلف الناتو بدور أكبر في الدفاع عن أوروبا. 
وبلغ عدد القوات الأميركية في أوروبا، ​في أواخر العام الماضي، نحو 85 ألف جندي.

أخبار ذات صلة
الصين: اتفقنا مع أميركا على تنفيذ اتفاقيات التجارة القائمة
ترامب يلتقي شي في مجمع "تشونجنانهاي" باليوم الأخير من زيارته إلى بكين
المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
بولندا
جنود أميركيون
آخر الأخبار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
اليوم 17:55
الوصل «ثالث دوري أدنوك» بفوز صعب على كلباء
الرياضة
الوصل «ثالث دوري أدنوك» بفوز صعب على كلباء
اليوم 23:06
«الحمرية» تحتفي بموظفيها في «اليوم الدولي للأسر»
الترفيه
«الحمرية» تحتفي بموظفيها في «اليوم الدولي للأسر»
اليوم 22:29
شخبوط بن نهيان يشارك في إنفستوبيا العالمية
اقتصاد
شخبوط بن نهيان يشارك في إنفستوبيا العالمية
اليوم 22:09
«كوماندو جروب» يتصدر اليوم الأول في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
الرياضة
«كوماندو جروب» يتصدر اليوم الأول في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©