لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق بشأن هدنة

​قالت ​وزارة ‌الخارجية الأميركية، ⁠اليوم ​الجمعة، إن لبنان ‌وإسرائيل اتفقا ​على تمديد وقف إطلاق ‌النار لمدة ​45 ​يوما ‌لتمكين المحادثت من ⁠إحراز ‌مزيد ‌من ⁠التقدم.

يأتي تمديد وقف إطلاق النار عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين البلدين في واشنطن، رغم استمرار خروقات للهدنة.

وقال تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "سيتم تمديد وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه في 16 أبريل، لمدة 45 يوما أخرى لإحراز مزيد من التقدم".

ووصفت الوزارة المحادثات بأنها "مثمرة للغاية" وقالت إن ‌البلدين سيعقدان مفاوضات جديدة في الثاني والثالث من يونيو المقبل.