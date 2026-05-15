السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق بشأن هدنة

تصاعد الدخان إثر قصف إسرائيلي على لبنان
15 مايو 2026 23:09

​قالت ​وزارة ‌الخارجية الأميركية، ⁠اليوم ​الجمعة، إن لبنان ‌وإسرائيل اتفقا ​على تمديد وقف إطلاق ‌النار لمدة ​45 ​يوما ‌لتمكين المحادثت من ⁠إحراز ‌مزيد ‌من ⁠التقدم.
يأتي تمديد وقف إطلاق النار عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين البلدين في واشنطن، رغم استمرار خروقات للهدنة. 
وقال تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "سيتم تمديد وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه في 16 أبريل، لمدة 45 يوما أخرى لإحراز مزيد من التقدم".
ووصفت الوزارة المحادثات بأنها "مثمرة للغاية" وقالت إن ‌البلدين سيعقدان مفاوضات جديدة في الثاني والثالث من يونيو المقبل.

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
مسؤول سابق بـ«البنتاجون» لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في «هرمز» انتهاكات صارخة للقوانين الدولية
16 مايو 2026
مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب - أرشيفية
الأخبار العالمية
القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تزال التهديد الأعقد بالمنطقة
16 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة حاسمة لوقف الحرب
16 مايو 2026
طفل سوداني نازح في مخيم «دالي» في طويلة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين» لـ«الاتحاد»: تداعيات مأساوية لاستهداف قوافل الإغاثة في السودان
16 مايو 2026
جنود روس وأوكرانيون تم إطلاق سراحهم في عملية تبادل الأسرى (رويترز)
علوم الدار
خبراء روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك سلام حقيقي
16 مايو 2026
