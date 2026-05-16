السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

فيروس "إيبولا" يتفشى مجدداً في الكونغو الديموقراطية

16 مايو 2026 10:25

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديموقراطية، مع تسجيل 65 حالة وفاة من أصل 246 حالة مشتبه بها.

وأوضحت المراكز، في بيان، أن معظم الوفيات والحالات المشتبه بها سُجلت في منطقتي مونجوالو وروامبارا، إضافة إلى تسجيل أربع وفيات بين الحالات المؤكدة مخبريا، ورصد حالات مشتبه بها في بونيا، عاصمة الإقليم.

وأعربت عن قلقها من احتمالات اتساع انتشار المرض، في ظل الكثافة السكانية والتنقل المرتبط بأنشطة التعدين.

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض شديدة العدوى، إذ ينتقل عبر سوائل الجسم، ويتسبب في مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة.

وفي السياق ذاته، أعلنت أوغندا أمس الجمعة تسجيل حالة إصابة مرتبطة بتفشي الفيروس، بعد وفاة رجل في أحد مستشفيات كامبالا إثر إصابته بسلالة سلالة بونديبوجيو من إيبولا النادرة.

وأكدت السلطات الأوغندية عدم تسجيل أي انتقال محلي للعدوى حتى الآن، مع تكثيف الرقابة على الحدود وعزل المخالطين وتفعيل فرق الاستجابة للطوارئ.


 

المصدر: وام
