الاتحاد الأوروبي يبحث ملف الهجرة مع دول متوسطية

يعقد مفوضا الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا، وماغنوس برونر، يوم الاثنين المقبل، في مدينة روڤيني الكرواتية، اجتماعاً مع وزراء داخلية تسع دول متوسطية أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبحث قضايا الهجرة وإدارة الحدود الخارجية ووملفات أخرى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مجموعة "MED9" التي تضم قبرص وفرنسا واليونان وكرواتيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا وسلوفينيا، والتي تأسست عام 2013 لتعزيز التنسيق بشأن قضايا منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أعلنته المفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يركز الوزراء خلال الاجتماع على تبادل وجهات النظر حول سبل الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط.

كما ستتناول المناقشات تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، وهو حزمة تشريعية تم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، وتتضمن آلية "مجمع التضامن" لتقاسم الأعباء بين الدول.

وسيبحث المشاركون أيضاً مقترح المفوضية الاوروبية بشأن إنشاء "نظام أوروبي مشترك للعودة"، يهدف إلى تنظيم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الشريكة ضمن محور الأمن والاستعداد في ميثاق المتوسط، إلى جانب مناقشة سبل تحسين التعاون في مجال إعادة القبول، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية، بما في ذلك الخطط المرتبطة بتحديث ولاية وكالة "فرونتكس" الأوروبية المسؤولة عن حرس الحدود وخفر السواحل.