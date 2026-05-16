غارات إسرائيلية على لبنان رغم تمديد الهدنة

تصاعدة الدخان إثر غارات إسرائيلية على لبنان
16 مايو 2026 17:29

شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على لبنان، اليوم السبت، وأنذر بإخلاء قرى إضافية، غداة تمديد هدنة ترعاها الولايات المتحدة.
واتفق البلدان، أمس الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في العاصمة الأميركية واشنطن، على تمديد وقف إطلاق النار، الذي يسري منذ 17 أبريل الماضي وكان من المقرر أن ينتهي الأحد، لمدة 45 يوما.
ومنذ وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شنّ ضربات. كما يصدر جيشها بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن غارات إسرائيلية على بلدات شملها إنذار الإخلاء الإسرائيلي، اليوم السبت، مثل كوثرية السياد والمنصوري والغسانية والمروانية والبيسارية الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل.
وأفادت الوكالة بحركة نزوح نحو صيدا وبيروت بعد الإنذار الإسرائيلي.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد في الثاني من مارس الماضي، عن مقتل أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

المصدر: آ ف ب
