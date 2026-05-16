الكونغو الديمقراطية تحذّر من سلالة إيبولا المتفشية هناك

حذّر سامويل-روجيه كامبا وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، من أن سلالة فيروس إيبولا المتفشية هناك لديها "معدل فتك مرتفع جدا"، وليس هناك لقاح أو علاج محدد لاحتوائها.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشيا جديدا لوباء إيبولا حيث يُشتبه بوجود 246 حالة إصابة و80 حالة وفاة يُرجح أنها ناجمة عن الفيروس، بحسب أحدث حصيلة صادرة اليوم السبت.

وقال الوزير كامبا، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كينشاسا "ليس هناك لقاح ضد سلالة بونديبوغيو ولا علاج محددا لها"، لافتا إلى أن "معدل الفتك بسبب هذه السلالة مرتفع جدا وقد يصل إلى خمسين في المئة".

وأضاف أن الأعراض الأولى لدى المصابين بهذه السلالة تقتصر غالبا على حمى بسيطة، ما يجعل الكشف المبكر صعبا.

وأعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي أفريقيا"، أمس الجمعة، عن تفشٍّ جديد للوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفضت الفحوص المخبرية إلى أن الفيروس من سلالة "بونديبوغيو".

وحذّرت وكالة الصحة، التابعة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، على الفور من "خطر انتشار كبير" للفيروس.

ورصد تفشي الفيروس في إقليم إيتوري في شمال شرق الكونغو الديمقراطية على الحدود مع أوغندا وجنوب السودان.