"الصحة العالمية" تعلن تفشي "إيبولا" في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ دولية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن انتشار ⁠السلالة "بونديبوجيو" ‌من ⁠فيروس ​إيبولا في ⁠جمهورية الكونجو ⁠الديموقراطية ⁠وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وتشكل خطرًا على دول أخرى، لكن لا يرقى إلى مستوى جائحة عالمية​​​.

وكان المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن الجمعة تسجيل 13 إصابة مؤكدة مخبرياً في الكونغو الديموقراطية، بينها أربع وفيات، إضافة إلى 246 حالة غير مؤكدة، فيما تحقق السلطات في تقارير عن وفاة 65 شخصًا آخرين يُشتبه بارتباطها بالتفشي. وفي أوغندا، أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بسبب انتشار المرض.



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الدقيق للمصابين وأماكن وجودهم لا يزال غير معروف حتى الآن.