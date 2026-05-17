الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
بريطانيا تنشر نظاماً جديداً مضاداً للمسيرات في الشرق الأوسط

علم بريطانيا
17 مايو 2026 09:15

أعلنت بريطانيا اليوم، نشر منظومة صواريخ متطورة جديدة منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط للتصدي لهجمات المسيرات المختلفة.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، أن المنظومة الجديدة تستخدم نظام توجيه ليزري يحول الصواريخ غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة منخفضة التكلفة قادرة على إسقاط طائرات العدو المسيرة وغيرها من التهديدات.

وأشار البيان إلى أنه تم أخيرا استخدام النظام في عمليات بالشرق الأوسط مع طلعات جوية نفذتها طائرات مقاتلة من طراز (تايفون) تابعة للسرب التاسع من سلاح الجو الملكي البريطاني كجزء من مهام الدفاع عن المصالح البريطانية وشركائها في المنطقة من التهديدات المستمرة.

وأكد البيان أن تطوير أنظمة منخفضة التكلفة يوفر وسيلة أكثر فعالية واستدامة لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة على القوات البريطانية.

 

المصدر: وام
