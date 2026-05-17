الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا: إجلاء 30 ألفاً بعد اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية

أرشيفية
17 مايو 2026 12:05

في أعقاب العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مدينة بفورتسهايم جنوب غرب ألمانيا، اضطر ما بين 27 إلى 30 ألف شخص من سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم وشققهم صباح اليوم الأحد.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن فرق الإطفاء بدأت حاليًا التحقق مما إذا كان جميع السكان داخل نطاق الحظر قد امتثلوا لأوامر الإخلاء، مشيرة إلى أن هذه العملية قد تستغرق عدة ساعات، مشيرا إلى أنه لم يتحدد على وجه الدقة بعد موعد إبطال مفعول القنبلة التي يبلغ وزنها 8ر1 طن. وصرح المتحدث بأن عملية الإخلاء تسير حتى الآن وفق الخطة الموضوعة.

ويبلغ الوزن الصافي للمواد المتفجرة داخل القنبلة نحو 35ر1 طن، فيما يشمل نطاق الإخلاء دائرة نصف قطرها 5ر1 كيلومتر حول موقع العثور عليها.
وأفادت المدينة بأن القنبلة من طراز "إتش سي-4000" عُثر عليها خلال أعمال بناء في الحي الشرقي.

أخبار ذات صلة
افتتاح المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني في الشارقة
طحنون بن زايد يستعرض مع غونتر ساوتر العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا

وتشمل الإجراءات جزءًا من وسط المدينة، كما تشهد حركة القطارات باتجاه كارلسروه وشتوتجارت قيودًا كبيرة، في حين توقفت بعض خدمات النقل العام. أما الطريق السريع فلم يتأثر ويمكن استخدامه بشكل طبيعي.

وكانت القنبلة قد اكتُشفت أثناء أعمال بناء، وأكدت سلطات المدينة حينها أنه "لا يوجد خطر مباشر على السكان في الوقت الراهن". ونقل بيان رسمي عن عمدة المدينة، بيتر بوخ، قوله:"تواجه مدينتنا تحديًا استثنائيًا، لكنها مستعدة له جيدًا". وأضاف أن فرق الطوارئ من خدمة الإطفاء والشرطة وخدمة إزالة المتفجرات يعملون بأعلى درجات الاحترافية.

 

المصدر: وكالات
قنبلة
الحرب العالمية الثانية
ألمانيا
الحرب
آخر الأخبار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال "ذو الحجة"
علوم الدار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي
اليوم 10:31
مهمة فضائية جديدة لدراسة العواصف الشمسية
الترفيه
مهمة فضائية جديدة لدراسة العواصف الشمسية
اليوم 12:28
ليفاندوفسكي قدم مستويات متميزة مع برشلونة (أرشيفية)
الرياضة
ليفاندوفسكي «الرابع عشر».. قصص تستحق أن تُحكى مع برشلونة
اليوم 12:26
ماذا فعل مورينيو منذ رحيله عن ريال مدريد؟!
الرياضة
ماذا فعل مورينيو منذ رحيله عن ريال مدريد؟!
اليوم 12:20
"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات من دون طيار
علوم الدار
"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات من دون طيار
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©