قتلى بهجوم إرهابي على مدرسة عسكرية في نيجيريا

أعلن متحدث باسم الشرطة في نيجيريا أن 17 شرطيا على الأقل قتلوا في ولاية يوبي شمال شرق البلاد بعد أن هاجم إرهابيون مدرسة عسكرية متخصصة تدرب أيضا عناصر الشرطة.
وقال أنتوني أوكون بلاسيد المتحدث باسم الشرطة، في بيان، إن 17 شرطيا قتلوا يوم الجمعة خلال هجوم على مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في بوني يادي بولاية يوبي.
وتابع قائلا "فقد أفراد من الشرطة كانوا يتلقون تدريبا عملياتيا متخصصا في المؤسسة، حياتهم عندما شن المسلحون هجوما منسقا على المنشأة من اتجاهات متعددة".
وقال بلاسيد إن عددا من الجنود قتلوا أيضا لكنه لم يذكر رقما للخسائر في صفوف الجيش.
وأنشأت الحكومة النيجيرية مؤسسات عسكرية متخصصة، مثل مدرسة التدريب التي تعرضت للهجوم، في محاولة للتصدي للتهديد الإرهابي.