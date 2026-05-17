قتلى بهجوم إرهابي على مدرسة عسكرية في نيجيريا

أعلن متحدث باسم الشرطة في نيجيريا أن 17 شرطيا على الأقل قتلوا في ولاية يوبي شمال شرق البلاد ⁠بعد أن هاجم إرهابيون مدرسة عسكرية متخصصة تدرب أيضا عناصر ‌الشرطة.

وقال أنتوني أوكون بلاسيد المتحدث باسم الشرطة، في بيان، إن 17 شرطيا قتلوا ‌يوم الجمعة خلال هجوم ​على مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في بوني يادي بولاية يوبي.

وتابع قائلا "فقد أفراد من الشرطة كانوا يتلقون ​تدريبا عملياتيا متخصصا ‌في ⁠المؤسسة، حياتهم ‌عندما شن المسلحون ‌هجوما منسقا على المنشأة من اتجاهات متعددة".

وقال بلاسيد إن عددا من ⁠الجنود قتلوا أيضا لكنه لم يذكر ​رقما للخسائر في صفوف الجيش.

وأنشأت الحكومة النيجيرية مؤسسات عسكرية متخصصة، مثل مدرسة التدريب التي تعرضت للهجوم، في محاولة ​للتصدي للتهديد الإرهابي.