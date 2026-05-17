الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى

حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس (أرشيفية)
18 مايو 2026 02:18

رام الله (الاتحاد)

استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة، وغيرها من الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

أخبار ذات صلة
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه رغم تمديد وقف النار
إسرائيل تنشئ مجمعاً دفاعياً بالقدس الشرقية

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، إن الأسرى في السجون الإسرائيلية يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، منوهاً بأن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب، ومن بينها أطفال.
وجاء حديث الخيطان في معرض تعليقه على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، كشف عن تعرض أسرى فلسطينيين لاغتصاب واعتداءات ممنهجة، شملت أطفالاً، على يد جنود إسرائيليين ومستوطنين وحراس سجون.
وأكد الخيطان أن المفوضية تحققت من وفاة ما لا يقل عن 90 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن أحد الضحايا كان فتى يبلغ من العمر 17 عاماً ظهرت عليه علامات مجاعة شديدة وقت وفاته.
 وأضاف: السلطات الإسرائيلية نشرت معلومات عن وفيات إضافية، لكنها لم تقدم تفاصيل كافية للتحقق من هويات الضحايا.
وبخصوص التعذيب وسوء المعاملة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين، قال الخيطان: «هذا وضع غير مقبول، وجزء من نظام احتجاز وعدالة إسرائيلي فيه خلل يُفرض على الفلسطينيين، ويتضمن الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي تنتهك القانون الدولي».
وشدد على ضرورة إنهاء هذا النظام، وأن تحترم إسرائيل بصفتها قوة احتلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماته.
وتضمن تقرير «نيويورك تايمز» الذي أثار غضب إسرائيل، شهادات 14 معتقلاً فلسطينياً سابقاً تحدثوا عن انتهاكات واعتداءات وُصفت بالمروعة.
وفي الإطار ذاته، كشفت تقارير صحيفة إسرائيلية عن أن الحكومة ظلت ترفض بشكل قاطع السماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، رغم أنها موقعة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
وأشارت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها السبت الماضي، إلى التدهور الحاد في ظروف الاحتجاز التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون، عازية ذلك إلى السياسات غير الإنسانية التي ينتهجها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي أسفرت عن وفاة العشرات جراء التعذيب والتجويع والأمراض.
كما لفتت إلى أن بقية المعتقلين تحولوا إلى أشباح وهياكل عظمية، بالنظر إلى هيئة المفرج عنهم الذين رووا للعالم ما تعرضوا له.

مخطط  
في سياق متصل، حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على نحو 20 عقاراً قرب المسجد الأقصى، واعتبرته «تصعيداً استعمارياً جديداً».
وقالت المحافظة في بيان أمس، إن السلطات الإسرائيلية تستعد للمصادقة، على مخطط يهدف إلى الاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، وتهجير السكان وإخلاء محال تجارية فلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني.
وأضافت أن المنطقة المستهدفة تضم ما بين 15 و20 عقاراً فلسطينياً، بينها مبانٍ وأوقاف إسلامية تعود إلى العهود الأيوبي والمملوكي والعثماني.
وأوضحت أن حي باب السلسلة يُعد من أهم الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى، واستهدافه يأتي ضمن محاولات فرض وقائع تهويدية داخل البلدة القديمة، وتفريغ محيط الأقصى من سكانه الفلسطينيين.  

فلسطين
إسرائيل
الأقصى
الأمم المتحدة
المسجد الأقصى
الأسرى الفلسطينيين
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
الأخبار العالمية
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
18 مايو 2026
ترامب يتحدث إلى الصحافة على متن طائرة الرئاسة الأميركية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً
18 مايو 2026
حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى
18 مايو 2026
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
الأخبار العالمية
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
18 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©