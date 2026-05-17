ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً

واشنطن (وكالات)



حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران من أن الوقت ينفد، داعياً طهران إلى التحرك «بسرعة فائقة»، من دون أن يحدد طبيعة الخطوة التي يطالبها باتخاذها.

وقال ترامب في منشور مقتضب عبر منصة «تروث سوشيال»: «بالنسبة لإيران، فإن عقارب الساعة تدق، ويجدر بهم أن يتحركوا، وبسرعة فائقة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء، الوقت جوهري».

ولم يتضمن المنشور تفاصيل إضافية بشأن ما إذا كان تحذير الرئيس الأميركي مرتبطاً بمفاوضات أو ترتيبات سياسية أو أمنية محددة.

وأمس الأول، ألمح ترامب إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران، في منشور له عبر منصته «تروث سوشال».

وكتب ترامب عبر المنصة: «هدوء ما قبل العاصفة»، وأرفق المنشور بصورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية، فيما بدا كأنه إشارة إلى قرب التحرك العسكري ضد إيران.

قبل ذلك قال ترامب: إن إيران ستواجه وقتاً سيئاً للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها.

وأوضح لقناة «بي إف إم» الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريباً، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن إيران ستواجه وقتاً سيئاً للغاية إن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هاتفياً لمدة أكثر من نصف ساعة قبل بدء اجتماع عاجل للمجلس الوزاري المصغر «الكابينت»، حسبما أفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي. ولم يورد الموقع الإسرائيلي تفاصيل أخرى.

وكان موقع أكسيوس الإخباري قد ذكر أن ترامب بحث مع نتنياهو عبر الهاتف قضية إيران وكيفية التعامل مع هذا الملف. وأبلغت السلطات الإيرانية ردها على إمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى الجانب الباكستاني الليلة الماضية، بعدما تلقت مجموعة من المقترحات الأميركية عبر وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي وصل إلى طهران، السبت، حسبما أفادت تقارير إعلامية.



تفاهمات

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي، أمس، مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إن الاتصال جاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية، حيث أكد عبد العاطي الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة.