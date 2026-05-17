الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البحرين تُدين الاستهداف الإرهابي لمحيط محطة براكة للطاقة النووية

شعار وزارة الخارجية البحرينية
17 مايو 2026 23:01

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

أخبار ذات صلة
قطر تدين بشدة استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة
موريتانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية

وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.

المصدر: وام
البحرين
محطة براكة
محطة براكة للطاقة النووية
اعتداء إرهابي
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
شعار وزارة الخارجية القطرية
الأخبار العالمية
قطر تدين بشدة استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة
اليوم 23:31
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتأسيس الشركات وانطلاق رواد الأعمال
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتأسيس الشركات وانطلاق رواد الأعمال
اليوم 23:19
شرطة أبوظبي تنظم جلسة توعية في «الشويب» لتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنظم جلسة توعية في «الشويب» لتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي
اليوم 23:16
مقر وزارة الخارجية الموريتانية
الأخبار العالمية
موريتانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية
اليوم 23:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©