الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قطر تدين بشدة استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة

شعار وزارة الخارجية القطرية
17 مايو 2026 23:31

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء الغاشم على الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن "الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية".
وشدّدت الوزارة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وضرورة العمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
وجدّدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
