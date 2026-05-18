الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تصادم طائرتين خلال عرض جوي في ايداهو الأميركية

أربعة من أفراد طاقم الطائرتين يقفزون بأمان بعد تصادم جوي في ايداهو
18 مايو 2026 10:00

اصطدمت طائرتان مقاتلتان تابعتان للبحرية الأميركية في الجو خلال مشاركتهما في عرض بولاية أيداهو في شمال غرب الولايات المتحدة الأحد، لكن لم يسجل وقوع إصابات بعد أن تمكن الطيارون الأربعة من القفز بالمظلات، وفق ما أفادت وسائل إعلام. 
وأكد بيان نشر على موقع "عرض غان فايتر سكايز الجوي" وقوع "حادث بين طائرتين في قاعدة ماونتن هوم الجوية" على بعد نحو "ميلين شمال غرب القاعدة".
وأضاف "تتواجد فرق الإنقاذ في الموقع ويجري التحقيق في الحادث، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل حال توفرها". 
وأفادت قناة "كومو" التابعة لشبكة "سي بي اس نيوز" المحلية أن أربعة طيارين قفزوا بسلام من طائرتي "إي آيه-18" تابعتين للبحرية الأميركية.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرتين وهما تصطدمان في الجو قبل أن تتحطما على الأرض وتتحولا إلى كتلة من اللهب، بينما كانت مظلات الطيارين تهبط بهدوء.
وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الأميركي، أميليا أومايام، لقناة كومو، إن طائرتي "إي آيه 18 جي غراولر" اللتين تحطمتا تتمركزان في جزيرة ويدبي، بولاية واشنطن. 
وذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" أن الحادث تسبب في إلغاء العرض الجوي وفرض إغلاق على القاعدة ريثما تتعامل فرق الإنقاذ مع موقع الحادث وتبدأ التحقيق. 

أخبار ذات صلة
ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
إيداهو
تحطم طائرة
تصادم طائرتين
آخر الأخبار
البركاوي يتحول من «هداف» إلى «مُنقذ» في هجوم الظفرة
الرياضة
البركاوي يتحول من «هداف» إلى «مُنقذ» في هجوم الظفرة
اليوم 11:00
العين والجزيرة .. قمة ساخنة بحثاً عن «الكأس الأغلى» (الاتحاد)
الرياضة
«الكأس الأغلى» تتصدر مشهد الحسم في موسم الكرة الإماراتية
اليوم 10:30
سفينة الرحلات البحرية المتأثرة بتفشي هانتا، تغادر ميناء غرناديلا دي أبونا
الأخبار العالمية
السفينة السياحية الموبوءة بـ"هانتا" تصل إلى هولندا
اليوم 10:24
سلطنة عُمان تستنكر الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان تستنكر الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية
اليوم 10:02
أربعة من أفراد طاقم الطائرتين يقفزون بأمان بعد تصادم جوي في ايداهو
الأخبار العالمية
تصادم طائرتين خلال عرض جوي في ايداهو الأميركية
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©