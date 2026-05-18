السفينة السياحية الموبوءة بـ"هانتا" تصل إلى هولندا

من المقرر أن تصل السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا، إلى مدينة روتردام الساحلية الهولندية، صباح اليوم الاثنين.

وكانت السفينة السياحية "إم في هونديوس" قد أمضت الأيام الستة الماضية في رحلة إبحار من جزر الكناري، حيث تم إنزال باقي الركاب من السفينة بمرافقة طاقم يرتدي معدات وقاية شخصية كاملة، واستقلوا رحلات جوية إلى أكثر من 20 دولة لدخول الحجر الصحي.

وبلغ عدد الإصابات على متن السفينة 11 حالة، تأكدت تسع منها، بحسب منظمة الصحة العالمية. وتوفي ثلاثة ركاب، من بينهم زوج وزوجة هولنديان يعتقد مسؤولو الصحة أنهما كانا أول من تعرض للفيروس أثناء زيارتهما لأميركا الجنوبية.