الرئيس اللبناني: "واجبي القيام بالمستحيل" لوقف التصعيد

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، إن من واجبه القيام "بالمستحيل" لوقف التصعيد في بلاد.

وأكد عون، خلال لقاءات في القصر الرئاسي وفق بيان للرئاسة، أن "الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بانسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى قراهم والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان".

وأضاف "واجبي، وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي، أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه".

تأتي تصريحات عون بينما من المقرر عقد اجتماع لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، فضلا عن جولة مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل.

ومنذ إعلان الهدنة في 17 أبريل والتي دخل تمديدها لمدة 45 يوما إضافيا حيز التنفيذ الاثنين، واصلت إسرائيل شنّ ضربات على لبنان وعمليات نسف وتدمير في مناطق محاذية للحدود. كما يصدر جيشها بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، بعد جولة ثالثة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، عن تمديد وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك بينما أدّت الغارات الإسرائيلية على لبنان، أمس الأحد، إلى مقتل سبعة أشخاص.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد في الثاني من مارس الماضي، عن مقتل أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية.

كما نزح أكثر من مليون شخص.